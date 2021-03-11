شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: السمنة تصيب بالاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 34 كورسًا صالحة لخفض الوزن من 8 لـ12 كيلو في الشهر الواحد، وهذا معدل عال ٍجدًا، مشددًا على ضرورة إصلاح أي عيوب في الجسم، أو إزالة أي وزن زائد في الجسم، لأن الوزن الزائد يؤدي إلى آلام في الظهر أو الإصابة بالاكتئاب.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الخميس، أن كل أنظمة التخسيس كانت تعتمد على الحرمان من الطعام، وهذا كان يصيب الإنسان بالصداع الذي لا يذهب إلا بتناول السكريات.

وأشار إلى أن هناك أنظمة جديدة لا تحرم مريض السمنة من تناول الطعام، ولكنها تعمل على تقليل الشهية، وبالتالي يستطيع مريض السمنة تناول ما يريد من الطعام، ولكن بكميات محددة.

ولفت إلى أن هناك امكانية لإعطاء مريض السمنة لمواد طبيعية تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم، بدون أي أعراض جانبية، وهذه المواد تؤخذ مع مواد أخرى تقلل الشهية لخفض الوزن، وبالتالي الوصول إلى خفض الوزن.