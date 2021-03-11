شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل رئيس المجموعة البرلمانية بصربيا وسفير الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم دراجان ماركو فيتش بالما رئيس حزب صربيا الفريدة ورئيس المجموعة البرلمانية ببرلمان صربيا و يوجو سلاف فوكادينوفيتش سفير جمهورية صربيا بمصر

وقال راشد أن اللقاء يأتى فى إطار توطيد أواصر العلاقات وبحث مجالات التعاون بين كلا الجانبين وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات المشتركة.

وأضاف أن الجانب الصربى أشاد بمحافظة الجيزة لما لها من مكانة تاريخية وحضارية كبيرة وأهميتها على الخريطة الإستثمارية

وقال دراجان ماركو فيتش بالما رئيس حزب صربيا الفريدة أنه دائم الدعوه لمواطني صربيا لزيارة مصر كونها من أفضل المقاصد السياحية الأمنة ويشجع كذلك المستثمرين بصربيا للإستثمار بمصر لما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات وحوافز للمستثمرين

وفى نهاية اللقاء تم إهداء السفير درع المحافظة كهدية تذكارية وأهدي سفير صربيا لمحافظ الجيزة درعا تذكاريا وعَلمى مصر وصربيا