شكرا لقرائتكم خبر عن ادلعي يا موزة .. أغنية حسن شاكوش و عمر كمال الجديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح الفنان حسن شاكوش، أغنيته الجديدة «ادلعي يا موزة»، على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

واقتربت الأغنية من 100 ألف مشاهدة في أقل من ساعة، وتعاون «شاكوش» في الأغنية مع عمر كمال وإسلام ساسو.

يذكر أن حسن شاكوش، طرح مؤخرا ديو غنائي بعنوان «ناس ملاعين» بمشاركة المطرب إسلام شيبسي وفريق المدفعية.