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رامي رضوان يطالب بحقن المتحرش بمادة تقلل هرمون الذكورة (فيديو)

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الإعلامي رامي رضوان مجلس النواب بتغليظ عقوبة من أجل ردع تلك الجريمة، مسترسلا: «أنا مبحسش بـ أي رأفة مع مثل هذه الأشخاص».

وأضاف «رضوان» خلال برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على قناة «دي ام سي»، أتمنى أن نطبق عقوبة التحرش التي تطبق في الخارج، والتي تنص على حقن المتحرش بمادة تقلل من هرمونات الذكورة لفترة، مشددا على أن هذه العقوبة تمثل عقوبة تأديبية وعقابية في نفس ذات الوقت.

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