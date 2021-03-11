شكرا لقرائتكم خبر عن رامي رضوان يطالب بحقن المتحرش بمادة تقلل هرمون الذكورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الإعلامي رامي رضوان مجلس النواب بتغليظ عقوبة التحرش من أجل ردع تلك الجريمة، مسترسلا: «أنا مبحسش بـ أي رأفة مع مثل هذه الأشخاص».

وأضاف «رضوان» خلال برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على قناة «دي ام سي»، أتمنى أن نطبق عقوبة التحرش التي تطبق في الخارج، والتي تنص على حقن المتحرش بمادة تقلل من هرمونات الذكورة لفترة، مشددا على أن هذه العقوبة تمثل عقوبة تأديبية وعقابية في نفس ذات الوقت.