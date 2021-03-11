شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الطفلة يكشف كواليس جديدة في قضية متحرش المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إنه بعد إجراء أسرع تحقيق نيابي في مصر تمت إحالة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي إلى المحاكمة الجنائية، وخلال ساعات سوف يتم تحديد موعد جلسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع على قناة صدى البلد، أن سرعة القبض على المتحرش بطفلة المعادي جاء نتيجة نشر الفيديو الخاص بالمتهم وهو يحاول التحرش بالطفلة.

وتابع عبدالرازق مصطفى، أن الطفلة التي تم التحرش بها تبلغ من العمر 7 سنوات و6 أشهر، موضحًا أن المتهم سيتم توجيه تهمة الشروع في خطف أنثى، لأنه حاول التحايل عليها واستدراجها بحجة شراء حلوى بجنيه.

وأشار عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إلى أن والدة الطفلة التي تم التحرش بها تم سؤالها في النيابة العامة، وقالت إنها شاهدت ما حدث لابنتها في التلفزيون.