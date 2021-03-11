شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكثفة بمصيف بلطيم استعدادا لشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات والشواطيء السته بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلى ومداخل ومخارج المدينة، وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وقص النجيل بالحدائق العامة وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

كما تابع قطاع النظافة والتجميل بالمدينة واكد على ضرورة رفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وازالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة.

وأكد على إستمرار الحملة يومياً لإنضباط الشارع ومنع التجمعات وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف «٢٠٢١» والاستعدادات لإستقبال أعياد الربيع وشم النسيم .

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم

مصيف بلطيم