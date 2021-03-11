شكرا لقرائتكم خبر عن سقطوا أثناء العمل .. مصرع عاملين وإصابة آخر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عاملان مصرعهما وأصيب آخر بإصابات خطيرة، إثر سقوطهم من علو أثناء قيامهم بأعمال محارة بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ،يفيد إستقبال مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، 3 عمال يعملون في مجال المحارة، ومقيمين بمحافظتي بني سويف والفيوم، توفي اثنان منهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم، وإصابة أخر بإصابات متنوعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن العمال الثلاثة كانوا يقومون بأعمال محارة في أحدي الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وأثناء العمل اختل توازنهم من أعلي الشدة الخشبية وسقطوا على الأرض.

وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، فيما يتلقي الثالث الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.