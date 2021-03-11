شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 545 مخالفة مرورية خلال حملات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان الخميس، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان عن ضبط 545 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 4 «توك توك» ودراجة نارية دون ترخيص، والتصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 95 حالة لعدم قبول التصالح، و116 مخالفة لتجاوز السرعة، و119 مخالفة متنوعة، وضبط 3 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين.