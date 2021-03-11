شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: لن نسمح بإهانة أى طفل داخل مؤسسات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهاز العرائس لـ9 فتيات يتيمات من إحدى الجمعيات ، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في الوزارة، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الاسرة والطفولة بوزارة التضامن .

وأكدت الوزيرة أننا لن تسمح بإهانة أي طفل داخل أى مؤسسة رعاية متعهدة بحماية الأبناء داخل دور الرعاية، مقدمة التهاني للعرائس متمنية لهم حياة سعيدة، موضحة أن وزارة التضامن هي قصة أسرة حيث يبدأ دورها من الطفولة حتي الوصول لكبار السن.

وطالبت "القباج" العرائس بتجاوز الصعاب التي قد يتعرضون لها في حياتهم، خاصة أنهم يبدأون حياة جديدة، متمنية أن تكون حياة سعيدة، مشيرة الي ان التوجيه والاستشارة الاسرية أمر مهم، وهو ما سيتم إرفاقه بمشروع مودة الذي تنفذه الوزارة لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة للعرائس ، حيث طالبتهم بالحفاظ علي أسرهم، وأن يكون بين الزوجين مودة ورحمة، والحفاظ علي كيان الأسرة، وكذلك التربية الإيجابية للأبناء، مؤكدة أن باب الوزارة سيظل مفتوحا لهم وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

اكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انه رغم انشغال الوزارة بملف الأسر الفقيرة وملف الاعاقة وكذلك المرأة وحاليا الاهتمام بملف مؤسسات الرعاية:" قائلة لن نصمت أمام أى كلمة تجرح".

ووجهت رسالة لفتيات دور الأيتام خلال تسليمهم تجهيزات بأن الحياة الزوجية الجديدة فبها مودة ورحمة وتكوين منزل وأن وزارة التضامن هي حكاية اسرة حيث تعمل الوزارة اعتبارا من برنامج آلاف يوم الاولى من حياة الطفل ، حتى يطلع معاش ويحصل علي المعاش من الوزارة لافته الى وجود ك أسر سعيدة وغيرها ممن لديهم المشاكل ،وأن السعاة نحن نصنعها بأنفسنا ، وطالبتهم بالتعهد مع أنفسهم بأن يكونوا سعداء مع بعض وأن يكون التفاهم هو الأساس بينهم، لافته الى أن برنامج "مودة "الذى تنفذه الوزارة لتأهيل الشباب المقلبين للزواج من خلال الاستشارات الأسرية والزوجية .

واكدت القباج انها تتحدث اليوم ليست كوزيرة فقط أو كأم وإنما باعتبارها سيدة مصرية مؤكده اننا لنا قدوة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يبدى اهتماما كبيرا فى ملف الحماية الاجتماعية. وانها جاءت لوزارة التضامن الاجتماعي حبا في العمل، كما أن الحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الحب والاحترام.



ووجهت الوزيرة أيضا رسالة لأزواج فتيات دور رعاية الأيتام قائلة :" أوصيكم ببناتنا خيرا وخاف الله فيها وهى كذلك وعدم الفضفضة فى كلام ليس لصالح الاسرة كما أن الحياة الزوجية ليس انجاب ابناء بكثرة دون تنظيم وانها مع عمل السيدة دون التأثير على منزلها ، حيث أن عمل السيدة حماية للأسرة، قائلة للشباب : " لا تتكبروا على العمل ودائما خلى جزء لزوجه جزء من أموالها "

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية وزارة التضامن لتسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للفتيات الأولى بالرعاية ، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون الجمعيات الأهلية ومحمود شعبان مدير عام الاسرة والطفولة بوزارة التضامن .



تسليم فتيات الايتام تجيزات الزواج



جانب من تسليم فتيات الايتام تجيزات الزواج