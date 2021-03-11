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مصر وباكستان تبديان رغبتهما فى بدء رحلات مصر للطيران بين مدينتى القاهرة وكراتشى

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القاهرة - سامية سيد -  بحث وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان، في إسلام آباد، اليوم الخميس، مع سفير مصر لدى باكستان طارق دحروج، الأمور ذات الاهتمام المشترك، والسبل والطرق لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، وقال وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان، إنه يتم النظر في بدء رحلات "مصرللطيران" بين مدينتي كراتشي والقاهرة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.


وأشاد الوزير بعمق العلاقات الدينية والثقافية التي ترتبط البلدين، وقال إن باكستان ومصر تتمتعان أيضاً بتوافق الرؤي حول القضايا الدولية والإقليمية، بدوره أشار السفير طارق دحروج إلى التقدم المحرز في مجال الطيران بين البلدين الشقيقين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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