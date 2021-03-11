مصدر أمني ينفي شائعة إخوانية بشأن اختفاء طالبتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 الجاري عقب انتهاء الامتحان.

وأوضح المصدر أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين "شقيقتين" وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الإمتحان فى إحدى المواد الدراسية.

ويأتى ذلك فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات فى محاولة لتأليب الرأي العام.