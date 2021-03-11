شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن مصر تعرضت لمنخفض جوي أثر على درجات الحرارة وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى أمس على القاهرة إلى 34 درجة.

وأشارت «شاكر»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 26 درجة، وكذلك ستنخفض درجات الحرارة على باقي المحافظات باستثناء محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد غدا انخفاضا آخر في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 23 درجة، محذرة من تخفيف الملابس لتقلب درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، لافتة إلى أن السواحل الشمالية مازال لديها فرصة لتساقط الأمطار اليوم وغدا.