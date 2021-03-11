شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 .. الخطوات وطريقة الاستعلام من موقع وزارة التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، إطلاق رابط نتيجة الصف الاول الثانوي عام 2021، وهو الرابط الالكتروني الذي أعلنته عنه وزارة التربية والتعليم لمعرفة طلاب الصفوف الثانوية العامة لنتيجة الامتحانات.

وجاء في رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 عدد من الخطوات المتبعة على أولها الدخول إلى رابط الإلكتروني ويقوم باختيار الصف الثانوي ليقوم بعدها بتسجيل رقم الجلوس الخاص بكل طالب ثم اختيار كود الطالب لينقر بعدها على ايقونة إظهار نتيجة الصف الثانوي التابع له.

وتنشر المصري اليوم رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة نتيجة الصف الاول الثانوي 2021، خاصة مع زيادة استعلام من أولياء الأمور والطلاب لمعرفة نتيجة امتحانات الصف الاول الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت السابق عن عدم وجود شكاوى في سير امتحانات الصف الاول الثانوي 2021، وتم إجراء الامتحانات دون أي معوقات ووسط إجراءات احترازية مشددة اتبعتها الوزارة بهدف حماية الطلاب من وباء فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها شددت من تعليمات إجراءات حماية الطلاب من فيروس كورونا خلال بداية الدراسة السبت المقبل لانتظام الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة.

عليك اتباع خطوات تنفيذية بسيطة لمعرفة الرابط

أولاً: الدخول على رابط بوابة الثانوية العامة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة نتيجة الصف الاول الثانوي 2021.

ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.

ثالثا: كتابة رقم الجلوس الذي حصل عليه الطالب الصف الاول الثانوي

رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب الاول الثانوي المكون من 14 رقم.

خامسا: اختيار ايقونة عرض النتيجة