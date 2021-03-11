شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تتأهل لدور الـ 16 في بطولة العاملين بالمصالح الحكومية في رأس البر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت فعاليات اليوم الأول من بطولة تنس الطاولة للعاملين بالحكومة والمقامة في رأس البر فوز فريق جامعة المنوفيه على نظيرة فريق جامعة أسيوط بنتيجة 0/2 في الجولة الأولى .

واسفرت الجولة الثانية عن فوز جامعة المنوفية على جامعة قنا 0/2 .

وبذلك تأهلت جامعة المنوفية لدور ال16 ويمثل فريق جامعة المنوفيه كلا من إيهاب رمضان ويسري نور الله و مسعد صبري.

وتشارك جامعة المنوفية في المجموعة الخامسة التي تضم فرق جامعات اسيوط وقنا والجيزة خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس الحالي.