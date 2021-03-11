شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ يوم 29 مارس .. التعليم تعلن موعد اختبارات صفوف النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لكل مرحلة من صفوف النقل وذلك بعد إلغاء الإمتحان المجمع في نهاية العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الإمتحان ستعقد في ثلاث ورقات مجمعة خلال شهور مارس وأبريل ومايو للصفوف من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وسيتم عقد الإمتحان الشهرى فيما تم دراسته خلال المدة السابقة ويعتبر ما تم الإمتحان فيه منتهى ولا يدخل في الإمتحانات التالية.

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات شهر مارس لكل مرحلة كما يلي:

المرحلة الابتدائية ( من الرابع للسادس) :

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

المرحلة الإعدادية الصفين الأول والثاني:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

كما حددت «التعليم» مواعيد اختبارات شهر أبريل لكل مرحلة كما يلى :

المرحلة الابتدائية من الرابع للسادس :

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021

المرحلة الإعدادية الصفين الأول والثاني :

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021

وحددت «التعليم» مواعيد اختبارات شهر مايو كما يلى :

المرحلة الابتدائية من الرابع للسادس :

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

المرحلة الإعدادية الصفين الأول والثاني :

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادي يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الإختبار سيكون واحد مجمع لكل المواد في ورقة أسئلة واحدة لكل سنة دراسية وذلك لتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وقال في تصريح لـ«المصري اليوم»: «سيتم تطبيق إجراءات احترازية مشددة قبل بدء الإمتحان وأثناء إجرائها حيث سيتم تعقيم المدارس بالكامل والفصول التي ستجرى بها الإمتحانات ونشر كاشفات الحرارة على البوابات مع تخصيص غرفة عزل لمن تظهر عليه أي أعراض ويرغب في دخول الإمتحان وذلك تحت إشراف طبى بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.

مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول استكمال الفصل الدراسي الثاني والامتحانات لجميع المراحل بعد تأجيلها بسبب كورونا - صورة أرشيفية

مواعيد اختبارات النقل