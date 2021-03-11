شكرا لقرائتكم خبر عن استعداً للتحول الرقمي .. مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم دورة عن تصميم الشبكات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات - الأمن السيبراني)، للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ رؤية مصر 2030

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الخميس، إن الدورة التدريبية تهدف إلي رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، مؤكداً أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030 وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.