شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لمديري مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر على معايير الاعتماد العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية،عن إطلاق برنامج تدريبى لمديري مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر، على معايير التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث يأتي ذلك في إطار التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة: البرنامج التدريبي الذي عقد بمقر قاعة المؤتمرات بمستشفى الأقصر الدولي، يهدف إلى تدريب مديرى ورؤساء أقسام المراكز والوحدات البالغ عددهم 59وحدة ومركز طب أسرة، للحصول على التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى التعريف بالأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن التعريف بدور الوحدات ومراكز طب الأسرة باعتبارها هي المنوطة بتقديم 80%من الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف البيان: شارك بالبرنامج التدريبي الدكتور أحمد غريب مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة، والدكتور مصلح صلاح عضو الإدارة العامة الرعاية الأولية، والدكتور محمد حلمي مدير مركز طب أسرة على بن أبى طالب ببورسعيد، والدكتور عمرو بهنوس مدير وحدة طب أسرة بحر البقر الجديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار نقل تجربة نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، إلى محافظة الأقصر باعتبارها واحدة من المحافظات الثلاث الجدد التي تم تدشين المنظومة بهم في منتصف فبراير 2021.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن معايير اعتماد المستشفيات 2021، والخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تضاهي أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها، هناك أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، لعل أهمها «الرعاية المتمركزة حول المريض» والتي تضمن ضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض، باعتبار صحة المريض هي الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة، يأتي ذلك تماشياً مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، والذي يُركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة الطبية بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.

وأثنى على تكاتف وتعاون الهيئات المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل حلم المصريين، وذلك في إطار من الحوكمة الرشيدة، لافتًا إلى الدور الحيوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية التي تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وجودتها، وكذلك دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وهو ما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى، وذلك في ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر2030.