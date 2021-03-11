شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في إجتماع الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر فرع الشركة بالزقازيق، برئاسة المهندس ممدوح رسلان ،رئيس الشركة القابضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء شريف فارس ،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وأعضاء مجلس الإدارة.

تناول الإجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة وإعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في عام ٢٠٢٠، والملاحظات المستقبلية للموازنة المالية للعام المالي، ومناقشة تحديد كمية المياه المستهدف إنتاجها من كل محطة على حدة مع إعداد برنامج زمني شهرياً للكميات المتوقع إنتاجها لكل محطة، ومناقشة طرق تقدير قيمة الطاقة المتاحة والطاقة القصوي لتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقدير كميات المياه الفاقدة وأي كميات غير مستغلة.

كما ناقش وكيل الوزارة مع رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالشرقية، أعمال تطوير شبكة المياه بمستشفي ديرب نجم المركزي، وأيضاً الدعم المقدم من اليونسيف لتطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب الصرف الصحي ومصادر المياه في عدد ٢١ وحدة صحية داخل ١٥ إدارة صحية بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير مياه شرب نقية لكافة الاستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وما يقتضي ذلك من إقامة شبكات ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحي.