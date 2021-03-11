شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل السيدة انتصار السيسى باحتفالية إطلاق 2021 عام المرأة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقــوق المرأة فى شـتى مجالات الحياة.

جاء ذلك فى كلمة السيدة انتصار السيسى باحتفالية منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة.

وفى كلمة بثها التليفزيون المصرى، قالت السيدة انتصار السيسى، إن رئيس الجمهورية كان الداعم الرئيسى لارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى، بغرفتيه إلى 27% وفى مجلس الوزراء إلى 25%، بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية منها، مستشارة الأمن القومى وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرهم من المناصب القيادية المهمة فى مختلف مؤسسات الدولة.

ويستعرض الإنفوجراف التالى، أبرز رسائل السيدة انتصار السيسى باحتفالية منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة.