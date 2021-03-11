شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح رومانى والمخزون يكفى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم، الخميس، على شراء 360 ألف طن قمح رومانى من خلال مناقصة عالمية ، على أن يتم شحن الكميات المتعاقد عليها خلال شهر أبريل 2021 فى اطار تعزير الاحتياطى الإستراتيجي من القمح، للمحافظة على الرصيد الإستراتيجي للبلاد من الأقماح بخمسة أشهر.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم القمح المحلى هذا العام كما نجحت الوزارة في الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلى العام الماضى نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا فى ذلك الوقت من العام الماضى حيث استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط مما أدى إلى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلى المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، عالنت فى وقت سابق التعاقد على كمية 480 ألف طن قمح، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، على أن تصل فى فترة شحن من 15 إلى 30 مارس المقبل.