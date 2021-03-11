شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تعلن استضافة مصر لمنظمة تنمية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكرى، مع السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، بحضور المستشارة فاطمة الزهراء حسن، مكتب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية التى تؤكد بدء العمل الفعلى لمنظمة تنمية المرأة قائلة: "اليوم حدث تاريخى حيث تحقق الحلم الذى طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا "، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامى التى عقدت فى المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات فى عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة فى العالم الإسلامي.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى على دعم قضايا المرأة فى الدول الإسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لأعمال هذه المنظمة الوليدة وأن تكون منارة لحقوق المرأة فى العالم الإسلامى.

ومن جانبه، صرح السفير ايهاب فوزى أن المنظمة الجديدة ستكون الوكالة المتخصصة المعنية بشئون وحقوق المرأة فى منظومة التعاون الإسلامي، لتكتمل بها المنظومة الحالية للتعاون الإسلامي، وتتكامل مع شقيقاتها الأخريات داخل المنظومة، مضيفاً أن المنظمة ستبدأ أعمالها قريباً من القاهرة.

يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة هى منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى وتستضيف القاهرة مقرها، وقد دخل النظام الأساسى لها دخل حيز النفاذ فى الثلاثين من يوليو من العام الماضى وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتى ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والإمارات والبحرين كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسى للمنظمة، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانونى لكل دولة.