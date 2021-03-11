شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يفتتح عدد من المشروعات بنادي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بافتتاح عدد من المشروعات داخل نادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وذلك بحضور اللواء محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والنائبة الدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب.

وقام نائب المحافظ بافتتاح أعمال تطوير صالة جيم ونادى صحى بنادى الشركة بالاضافة إلى عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة داخل نادى الشركة، في إطار خطة الارتقاء بكافة المؤسسات بالمحافظة على التوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثا.