شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد العمل بمستشفى الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادى الجديد، بالمرور على مستشفى الفرافرة، وذلك بناءً على توجيهات وزيرة الصحة والسكان وتعليمات محافظ الوادى الجديد.

وقال وكيل الوزارة إنه قام بمتابعة العمل بمستشفى الفرافرة المركزى والمرور على وحدات الرعاية الأساسية بمركز الفرافرة للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أنه تم حث المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى معاينة الوحدات المقرر إنشاؤها ضمن المشروع الرئاسى لتطوير القرية المصرية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة.