شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش الخطوات التنفيذية لإقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية الخاصة بإقامة مدرسة تكنولوجية فنية متقدمة ببورسعيد وتطوير ٣ أقسام لوجيستية وإلكترونية وبترولية بالمدرسة الميكانيكية ببورسعيد

جاء ذلك بحضور ممثلى شركة إينى الإيطالية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم واللواء محمد صلاح رئيس الإدرة المركزية للصيانة بهيئة الأبنية التعليمية ومدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ومدير التعليم الفنى بالمحافظة .

وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير التربية والتعليم على سرعة الاستجابة لمطلب المحافظة بإنشاء المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة، وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تتطلب مزيد من الاهتمام بالتعليم الفنى نظرًا لتوجه الدولة نحو التوسعات الصناعية والتى تتطلب المزيد من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لسوق العمل، لافتا أن المحافظة حريصة على زيادة وتطوير المؤسسات التعليمية الفنية اللى توفر للطلاب الخبرات اللازمة لسوق العمل

وناقش محافظ بورسعيد الخطوات التنفيذية للبدء في تطوير اقسام (اللوجيستات، الإلكترونيات، البترول) بالمدرسة الميكانيكية ببورسعيد ورفع كفاءتهم على أعلى مستوى، وكذلك بحث الإجراءات الخاصة بإقامة مدرسة فنية تكنولوجية متقدمة ببورسعيد، لافتا أن إقامة المدرسة التكنولوجية وتطوير أقسام المدرسة الميكانية يتم من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية ،وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم ووزارة البترول

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة اينى الإيطالية والوزارات المعنية الأسبوع القادم للبدء في أعمال إنشاء المدرسة التكنولوجية الفنية بالتوازى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة ٣ أقسام فنية بالمدرسة الميكانيكية، وتم التوافق على كل التسهيلات والإجراءات التي تساهم في سرعة تنفيذ المدرسة التكنولوجية والتي تشمل ٢٠٠ طالب في المرحلة الأولى منها، وتقدم نظام دراسى فنى تكنولوجى على أعلى مستوى يؤهل الطلاب لاكتساب الخبرات التي تفيدهم في سوق العمل والالتحاق بالوظائف المختلفة في مجال البترول والالكترونيات وغيرها

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمؤسسة إينى الإيطالية على تعاونها المثمر والفعال مع محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، ويذكر أن مؤسسة اينى تعاونت سابقا مع المحافظة في المجال الصحى والرياضى في إنشاء وحدة صحية بالحى الإماراتى ووحدة الجرابعة ومركز شباب وتطوير البيت الإيطالى لتحويله لمستشفى