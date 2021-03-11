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بالأسماء.. وكيل تعليم مطروح يعتمد ترقية 1402 معلمًا

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علي الشوكي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وكيل تعليم مطروح يعتمد ترقية 1402 معلمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح القراررقم (5) لسنة 2021 الخاص بترقية (1402) من أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف والذين استوفوا متطلبات الترقية.

كشوف ترقيات المعلمين بمطروح
كشوف ترقيات المعلمين بمطروح
كشوف ترقيات المعلمين بمطروح
كشوف ترقيات المعلمين بمطروح
كشوف ترقيات المعلمين بمطروح
كشوف ترقيات المعلمين بمطروح

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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