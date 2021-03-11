شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تراكمات القمامة بمقلب كفر هلال بالمنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اليوم اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن بدء رفع تراكمات القمامة بمقلب كفر هلال ببركة السبع بحجم تراكمات 200 ألف طن قمامة وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وذلك بعد معاناة الأهالي لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة، حيث من المقرر الانتهاء من المقلب في غضون شهر، وسيتم نقل التراكمات إلى المدفن الصحي بكفر داود بالسادات،، يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب طوخ طنبشا ببركة السبع، حيث تم رفع ما يزيد عن 100 ألف طن تراكمات قمامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 15 مليون جنيه.

وفي ذات السياق أكد المحافظ على أن العمل مازال جاري ومستمر على قدم وساق لحين الإنتهاء من رفع كافة تراكمات القمامة من مقلب بركة السبع العمومي، حيث تم الإنتهاء من رفع حوالي 75 ألف طن تراكمات قمامة حتي الآن، ومن المقرر الإنتهاء منه خلال أسبوعين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن عملية إزالة المقالب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

الجدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن تخصيص 265 مليون جنيه لرفع مقالب قويسنا وتلا والشهداء وعدد 3 مقالب ببركة السبع وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من مقلب منوف في وقت قياسي، وتم رفع ما يقرب من (600) ألف طن قمامة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليون جنيه، وفي قويسنا تم الانتهاء من رفع ما يزيد عن 200 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب قويسنا بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه وتم الانتهاء من المقلب بالكامل، بالإضافة إلى رفع ما يزيد عن 300 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب تلا العمومي بتكلفة 30 مليون جنيه وتم الإنتهاء من المقلب، يأتي هذا في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته.