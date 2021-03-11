شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس أنه سيتم إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام ببورسعيد، سيتم تنفيذها على أعلى مستوى من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد الموسع بمسؤولى شركة إينى الإيطالية لمناقشة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعليم والصحة بين المحافظة ومؤسسة إينى والجهات المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن الإجراءات الخاصة بإنشاء وحدة الحروق بمستشفى السلام من خلال المختصيين بشركة إينى، والذين أكدوا على رغبة شركة إينى في التعاون المثمر مع المحافظة في المجال الصحى وخاصة بعد ٱقامة وحدات صحية على أعلى مستوى بالحى الإماراتى والجرابعة ببورسعيد، وكذلك إشادة وزارة الصحة والسكان بجهود ومساهمة مؤسسة إينى في المجال الطبى، كما يشمل التعاون بين المحافظة ومؤسسة إينى الايطالية تدريب طاقم التمريض بمستشفى السلام الدولى في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالى في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الطبية على اعلى مستوى تماشيا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في القطاع الصحى.