شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يطلق الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال فاعلية افتراضية، أطلق المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES) وذلك اليوم الخميس بدعم من سفارة المملكة المتحدة في مصر، وذلك بحضور كلا من مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، السير جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة في مصر، بالإضافة إلى الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي CIB والسيد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لشركة فودافون مصر.

عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها لاعادة اطلاق نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف الى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة- وكذلك للاحتفاء بالإنجاز المهم الذي حققه البنك التجاري الدولي وشركة فودافون مصر بحصولهم على ختم المساواة بين الجنسين موضحة أن المجلس سوف يدعم مؤسسات القطاع الخاص في المستقبل بتيسير عملية الحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين معربة عن تطلعها لمزيد من المشاركة من قبل مؤسسات القطاع الخاص وانضمامهم لهذة المبادرة.

وأضافت أن هذه الخطوة الهامة تأتي في سياق متصل مع اطلاق محفز المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ومنتدي الاقتصادي العالمي للشراكة بين القطاع العام والخاص لتكوين رؤية وطنية واضحة وتطوير خطة عمل بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر.

وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: «إن دعم المساواة بين الجنسين والمشاركة الاقتصادية للمرأة يعني دعم القطاع الخاص بشكل عام، ولذلك يجب علينا جميعا أن نعمل من أجل وضع سياسات تمنح المرأة فيقطاع العمل مساواة أفضل.

وأضافت: «إن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القطاع الخاص يدعم عملية النمو بشكل عام، فقد أثبتت الدراسات أن التنوع في بيئة يدفع من عجلة النمو ويحقق نجاحا كبيرا للشركات، ونحن على إيمان بدور المرأة الفعال في القطاع الخاص، ونلتزم التزاما كاملا بالعمل على دعمها بكافة السبل لتحقيق المزيد من المساواة.«

قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: «إنه رائع أن نرى فودافون والبنك التجاري الدولي يتم تكريمهما للعمل الممتاز الذي قاما به لتلبية معايير ختم المساواة بين الجنسين. يعد تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص أمرًا حيويًا، ومن أهم أولويات المملكة المتحدة تمكين النساء ودعم تقدمهن الوظيفي من خلال تغيير منهجي حقيقي. أنا فخور بأن شركة فودافون البريطانية هي واحدة من الشركات الرائدة لهذه المبادرة هنا في مصر.

أظهر البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة قيادة جديرة بالثناء في هذا الصدد، وأنا أتطلع إلى انضمام شركات أخرى إلى هذه المبادرةالمهمة في المستقبل. إذا كنا جادين في تحقيق مجتمع مزدهر ومستدام، وإعادة البناء بشكل أفضل من كوفيد 19، فيجب علينا تمكين المرأة للعب دور فعال .

كما تم أثناء الحدث تسليط الضوء على أهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة على جميع مستويات سوق العمل، ودور المجلس القومي للمرأةوالشركاء الآخرين في تعزيز هذا التمكين، وتحديداً من خلال تنفيذ مشروع EGES التجريبي.