شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى في مديرية صحة بمحافظة شمال سيناء المواطنين بسرعة التسجيل لحجز لقاح كورونا بمركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام .

وأشار فى تصريح له، إلى توجيهات الدولة ووزارة الصحة والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة فى المحافظة بتوفير آلية تسجيل طلبات الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام ، مؤكدا على رسالته لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح ( وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة)، حيث أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100% ، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% فى الوقاية من المرض، ويساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

ومن جانبه، أضاف فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية صحة بشمال سيناء أن فريقا من المثقفين الصحيين بدأوا تجهيزهم للانطلاق بالمطويات والندوات بكل المواقع والجهات على مستوى محافظة شمال سيناء للتوعية وحث المواطنين على التطعيم، مشيرا الى زيارة الموقع الإلكترونى : www.egcovac.mohp.gov.eg للتسجيل إلكترونيا ، وللمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن الاتصال على الرقم : ١٥٣٣٥ .. أو التوجه الى مركز التطعيم داخل مستشفى العريش العام لمساعدة غير القادرين على التسجيل بأنفسهم .

ومما يذكر أنه تم فتح الموقع الالكترونى لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين عليه لتلقى لقاح فيروس كورونا كما تم تخصيص خط ساخن للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح إلى جانب افتتاح مركز لتسجيل الحصول على اللقاح والتطعيم به داخل مستشفى العريش العام الذى يستقبل المواطنين يوميا .