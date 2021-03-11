شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «حياة كريمة».. نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد «الوزراء» لمناقشة تطوير 16 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وفد من رئاسة الوزراء لمناقشة الخطط التنظيمية للبدء في تطوير الريف المصري لـ 16 قرية بالقنطرة شرق، وذلك بحضور ممثلي الهيئة الهندسية والمهندس هشام رجب استشاري الهيئة الهندسية واللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء القرى المدرجة بخطة التطوير، وممثلي شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية، ومديري عموم المديريات الخدمية للوقوف على الأستعدادات الأخيرة لبدء سير العمل.

ااستكمالاً للاجتماعات التنسيقية للبدء بالمرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وخلال الأجتماع أستعرض نائب محافظ الإسماعيلية خطة الإسكان والتضامن الاجتماعي بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ورفع كفاءة المنازل الأخرى لتوفير سكن كريم وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، وعمل حصر بجميع المساكن، كما ناقش خطة مديرية الشباب والرياضة لتطوير 4 مراكز شباب وإنشاء جديد لمركزين لخدمة أهالي الشرق، كما ناقش الخطة الموضوعة للأبنية التعليمية بإنشاء 9 مدارس جديدة بمختلف المراحل الدراسية ورفع كفاءة لـ 3 مدارس أخرين.

كما ناقش خطة إنشاء كباري لربط قرى القنطرة شرق وتسهيل الحركة المرورية التي تتناسب مع النمو السكاني لعام 2030، وإنشاء 3 مجمعات خدمية وزراعية وأمنية لخدمة أهالي القنطرة شرق.

كما وجه بسرعة إصدار التقارير الخاصة بفحص تربة القنطرة شرق ونسب المياه الجوفية للوقوف على المعوقات والتحديات للبدء في تنفيذ الخطة، كما وجه بسرعة بدء الأتصالات والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ الخطة الموضوعة وإنهاء الوصلات المنزلية.

وشدد المهندس أحمد عصام الدين على تكاتف كافة الجهات المعنية والتنفيذية لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة المعوقات التي تعوق تنفيذ المشروعات.