شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة السيسي.. محافظ مطروح يسلم 15 عروسا يتيمة تجهيزات الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، تجهيزات الزواج لـ15 عروسا من اليتيمات والاكثر احتياجا بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية دكان الفرحة.

والذى ينفذه صندوق تحيا مصر لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في احتفالية تفا أقيمت بحديقة كليوبترا بوسط مدينة مرسي مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعرائس المقبلات على الزواج وأسرهن ولفيف من مديري المديريات والادارات بالمحافظة.

خلال كلمته هنئ محافظ مطروح العرائس أصحاب عرس اليوم وأسرهن.. متمنيا له حياة سعيدة تملؤها المودة والسكينة .موجها بخالص الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالى مطروح لصندوق تحيا مصر لمساهماته ومشاركاته العديدة والمتنوعة بالتعاون مع محافظة مطروح في توفير مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة في عدد من المجالات خاصة الاجتماعية والإنسانية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأبناء مطروح.

يأتي ذلك إنطلاقا مما توليه الدولة من مبادرات لاستكمال مسيرة توفير حياة كريمة للمواطن المصري في جميع المناطق. وأكد محافظ مطروح أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم مزيد من العطاء والدعم لأبنائها المستحقين تحقيقاً للعدالة والمساواة بكل شفافية ومصداقية ..مع ترحيبها بتلبية مطالبكن بما يسهم في توفير مزيد من الحياة الكريمة والفرحة لهم.

ضمت الاحتفالية تقديم فقرات غنائية وعروضا فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية لإدخال الفرحة والسرور على نفوس العرائس .