شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت عناصر من القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبوقير وعلى مسافة 45 كم، حيث وردت إشارة إستغاثة الساعة 03:45 فجر الخميس 11/ 3/ 2021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من 11 فردًا من جنسيات مختلفة.

وعلى الفور، صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع 5 وحدات بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ وتم انتشال 10 أفراد منهم 9 أحياء (7 فرد سوري، 2 فرد مصري)، وفرد متوفي فلسطيني، وجاري البحث عن فرد سوري مفقود

وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق