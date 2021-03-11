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السيدة انتصار السيسى: إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث

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القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن رئيس الجمهورية كان الداعم الرئيسى لارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى، بغرفتيه إلى 27% وفى مجلس الوزراء إلى 25%، بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية منها، مستشارة الأمن القومى وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرهم من المناصب القيادية المهمة فى مختلف مؤسسات الدولة.

وتابعت السيدة انتصار السيسى في كلمة بثها التليفزيون المصرى، اليوم، الخميس، أنه على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة، فقد أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة من بينها تجريم الحرمان من الميراث، مؤكده إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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