شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مصابى حريق مصنع العبور: فديت 3 بنات وتلقيت النيران كلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، الخميس، عددا من مصابي حريق مصنع العبور، بمحافظة القليوبية، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الدكتور أشرف أبوغيدة، رئيس قسم الحروق بالمستشفى، والدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزى، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقال محمود محمد أحد مصابى مصنع ملابس العبور، إنه يعمل فى المصنع منذ بداية العام ، وصباح اليوم، شاهد أدخنة كثيفة من صالة المصنع، وأثناء التوجه إلى منبع الأدخنة لاستطلاع الأمر فوجد نيران كثيفة فى وجهه، تلقاها ودفع زميلاته 3 عاملات أعمارهن لم تتجاوز السادسة عشرة أرض خوفا عليهن من الحروق، وأصيب بحروق بالجسم بنسبة 25%.

وأثنى المصابون على الخدمة الطبية بالمستشفى، وطلب عدد منهم الخروج والمتابعة بالمنزل.

وأصدرت محافظة القليوبية، بيانا حول تداعيات حريق بأحد مصانع بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم.

وأكدت المحافظة، أن اللواء عبد الحميد الهجان تابع على مدار الساعة فور تلقيه بلاغا بنشوب حريق باحد المصانع بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم والمصنع مكون من أربعة طوابق، حيث تم توجيه عدد 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية وعدد 4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه عدد 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وعدد 2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية بإجمالى 15 سيارة إطفاء.

وأكدت المحافظة، أن الحريق أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، تم نقل 16 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و4 لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة ، كما أصيب 24 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و19 لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد.

وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين موجها الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.