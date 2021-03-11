حمدوك: زيارة السيسي للسودان أسست لخلق نوع جديد من العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الخرطوم أسست لخلق نوع جديد من العلاقة بين البلدين.

وقال حمدوك -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي-: إنه "خلال الأسابيع والشهور الماضية تبادلنا زيارات ذات طابع نوعي، حيث أسست زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الخرطوم لخلق نوع جديد من العلاقة بين البلدين، كما وضعت أساسا لزيارة تقوم على استراتيجيات وأشكال من العمل المشترك بشكل عملي وموضوعي واستراتيجي".

وأضاف رئيس الوزراء السوداني، أنه خلال زيارة الرئيس السيسي للسودان ناقش الجانبان كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين المصري والسوداني، وعلى رأسها قضية سد النهضة.​