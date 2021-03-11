شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمني يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل محمد عيضة مهدي شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، للمشاركة في المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلـس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي تبدأ فعالياته السبت 13 مارس الجاري بالقاهرة تحت عنوان حوار الأديان والثقافات.

كان في استقبال وزير الأوقاف اليمني لدى وصوله المطار الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة.

وزير الأوقاف اليمني يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات

وزير الأوقاف اليمني يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات

وزير الأوقاف اليمني يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات