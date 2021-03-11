- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 15 حالة كورونا بمستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى قفط التعليمي عن تعافي وخروج 15حالة كورونا الخميس بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام
اكد الدكتور احمد كمال أن خروج 15حالة يرفع عدد حالات الشفاء ل162حالة بعد تلقيهم العلاج المخصص من قبل وزارة الصحة
وأشار الدكتور اسراء جمال المشرف الطبي أن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت حالات حرجه ومتوسطه منها حالات كانت في العنايه المركزة
واضاف دكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي أن المستشفى لن تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954