أخبار مصر

تعافي وخروج 15 حالة كورونا بمستشفى قفط التعليمي

0 نشر
محمد حمدي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 15 حالة بمستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قفط التعليمي عن تعافي وخروج 15حالة كورونا الخميس بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام

خروج ١٥ حالة كورونا بقنا

اكد الدكتور احمد كمال أن خروج 15حالة يرفع عدد حالات الشفاء ل162حالة بعد تلقيهم العلاج المخصص من قبل وزارة الصحة

وأشار الدكتور اسراء جمال المشرف الطبي أن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت حالات حرجه ومتوسطه منها حالات كانت في العنايه المركزة

خروج ١٥ حالة كورونا بقنا

‏واضاف دكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي أن المستشفى لن تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها.

خروج ١٥ حالة كورونا بقنا

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا