شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 15 حالة كورونا بمستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قفط التعليمي عن تعافي وخروج 15حالة كورونا الخميس بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام

خروج ١٥ حالة كورونا بقنا

اكد الدكتور احمد كمال أن خروج 15حالة يرفع عدد حالات الشفاء ل162حالة بعد تلقيهم العلاج المخصص من قبل وزارة الصحة

وأشار الدكتور اسراء جمال المشرف الطبي أن الحالات التي تماثلت للشفاء كانت حالات حرجه ومتوسطه منها حالات كانت في العنايه المركزة

خروج ١٥ حالة كورونا بقنا

‏واضاف دكتور محمد رمضان مدير فريق مكافحة العدوي أن المستشفى لن تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها.

خروج ١٥ حالة كورونا بقنا