شكرا لقرائتكم خبر عن ابتهالات وتواشيح في احتفال الشباب بليلة الإسراء والمعراج بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفاية بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج بقاعة المديرية بحضور الشيخ نجاح العجمى مدير المتابعة بمديرية الاوقاف والشيخ جلال السعيد امام وخطيب.

احتفالات الشباب بليلة الاسراء والمعراج فى القليوبية

تناولت الاحتفاليه كلمه للشيخ نجاح العجمى على إثبات نبوءة النبى محمد وصدقها،وتقديس ورفع مكانة المسجد الأقصى، وإثبات أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء بعدما صلى بهم إماما وصلابة أبوبكر وثقته في قائده، فقد دعمه وصدقه حينما كذب بقصته أهل مكة.

وتكلم الشيخ جلال السعيد عن بداية الاسراء والمعراج في عام الحزن ،ونقطة التحول في الدعوة إلى الله وإثبات على تواضع النبي محمد، بالرغم من المكانة العالية التي حصل عليها بوصوله إلى سدرة المنتهى، إلا أنه كان متواضعا وعبدا لله عز وجل.

احتفالات الشباب بليلة الاسراء والمعراج فى القليوبية

بدات الاحتفاليه بآيات من الذكر الحكيم بصوت عمار محمد احد كوادر برلمان الطلائع بالقليوبية، كما القى التواشيح محمد عراقى احد الفائزين بمسابقة مواهبنا العام الماضى، كما القى الابتهالات عبدالله عبدالناصر.

احتفالات الشباب بليلة الاسراء والمعراج فى القليوبية

كما تناولت الاحتفاليه توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الاسئلة الدينية التي نظمته ادارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بهذه المناسبة.

احتفالات الشباب بليلة الاسراء والمعراج فى القليوبية

حضر الاحتفاليه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه ووليد الفرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الشباب ومديرى الادارات.