شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز أبوقرقاص يجتمع بأعضاء تنسيق مبادرة «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، اجتماعاً مع وحدة تنسيق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بديوان عام الوحدة المحلية، بحضور عدد من نواب البرلمان، وأعضاء الوحدة بالمركز، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمبادرة، والوقوف على استعداد الجهات المعنية للتنفيذ.

تناول الاجتماع استعدادات الوحدة المحلية، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل 47 قرية بالمركز، حيث وجه رئيس المركز، بعقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم تضم مسئولي المتابعة بوحدة حياة كريمة، وذلك للانتهاء من وضع الخطط الخاصة بمشروعات المبادرة تمهيدا للبدء في التنفيذ، وتسليم مواقع العمل فورا.

وأكد رئيس مركز أبوقرقاص، على ضرورة العمل بأقصى سرعة لتنفيذ المبادرة والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات التي سيتم العمل بها، وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وشدد على تنفيذاً توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، والعمل على اشراك المواطنين في المراكز المدرجة خلال وضع خطط التنمية في القرى التابعة لهم، وكذلك التواصل الدائم مع نواب البرلمان والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن كافة فئات الشعب، لتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

رئيس مركز أبوقرقاص يجتمع بأعضاء تنسيق مبادرة "حياة كريمة" بحضور نواب البرلمان

رئيس مركز أبوقرقاص يجتمع بأعضاء تنسيق مبادرة "حياة كريمة" بحضور نواب البرلمان

رئيس مركز أبوقرقاص يجتمع بأعضاء تنسيق مبادرة "حياة كريمة" بحضور نواب البرلمان