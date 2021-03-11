شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي بكوبري الشيخ مبارك في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولي الساحلي لهبوط مفاجئ بإحدى حاراته، وتم وضع حواجز وإشارات مرورية لحث السائقين في منع السير في تلك الحارة.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إخطارًا بالواقعة، وانتقل اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الفور لموقع الهبوط برفقة إدارة المرور، وتبين أن الهبوط بأرضية الكوبرى بطول 6 أمتار وبعرض الحارة 9 أمتار.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مسؤول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والأجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط في أسرع وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وتم تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبرى، بعد غلق إحدى حارات الكوبرى التي تعرضت للكسر والهبوط .

هبوط بكوبري الشيخ مبارك

هبوط بكوبري الشيخ مبارك

هبوط بكوبري الشيخ مبارك