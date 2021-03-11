شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو صدام» يطالب الفلاحين بالالتزام بالقرارات الحكومية وترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين الخميس، بموافقة الحكومة على تخفيض غرامة زراعة الأرز المخالفة بنسبة 60%، ما يؤدي لخفض الأعباء عن المزارعين في ظل كثرة الأعباء والمعاناة، التي حلت بهم جراء تداعيات فيروس كورونا وتدني أسعار الأرز.

وقال نقيب الفلاحين إن الحكومة وافقت على خصم 60% من قيمة الغرامة لمن يبادر في دفع الغرامة المستحقة عليه، قبل الثلاثون من يونيو المقبل، وخصم 40%فقط، لمن يسدد الغرامة بعد هذا الميعاد، وحتى الثلاثون من شهر سبتمبر المقبل، وتخفض الغرامة بنسبة 30% فقط لمن يسدد الغرامة، خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية عام 2021

وأضاف نقيب الفلاحين القرار سيتم تطبيقه على الأعوام السابقة لعام 2021 ولا تطبق على المخالفين في الموسم الحالي الذي يبدأ زراعة في شهر مايو المقبل، ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الأعباء على المخالفين وتشجيعهم على سرعة دفع الغرامات

وطالب «أبو صدام» جموع الفلاحين بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية التي تهدف ترشيد استهلاك المياه وعدم زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه بالمخالفة للقرارات الحكومية في هذا الصدد، حتى يتحقق المراد بتنمية زراعيه تطابق الموارد المائية المتاحة وحتى لا يقع المخالف تحت طائلة القانون