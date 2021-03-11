شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق المنيا» تعلن الانتهاء من رصف طريق العمدة بمركز مغاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، الانتهاء من أعمال رصف طريق العمدة بمركز مغاغة، ضمن الخطة الاستثمارية 2020- 2021، وتنفيذ جهاز الخدمة الوطنية

وقال مدير مديرية الطرق بالمنيا إن الخطة الاستثمارية تشمل رصف العديد من الطرق بمدن المحافظة التسع، وبعض القرى، حيث يتم الانتهاء نهاية يونيو المقبل

وفي إطار أعمال التعقيم والتطهير للوقاية من وباء كورونا تم تعقيم مقر المديرية من مكاتب ومخازن ومصلى