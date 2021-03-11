شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية للمرور على المحلات التجارية والمخابز برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب كل من ادارة التموين والادارة الصحية بالقيام بحملة تفتيشية على المخابز لمتابعة أرصدة الدقيق والتأكد من توافرها وعدم وجود عجز بها والتأكد من من مواصفات الخبز وأوزانه وعدم وجود مخالفات وكذلك المرورعلى المحلات التجارية ومحلات الخضار والفاكهه بنطاق المدينة والتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة.

وأشار رئيس مدينة رأس غارب إلى قيام أعضاء التموين ومفتش الصحة بالمرور على المخابز والتأكد من الالتزام بالاوزان الرسميه والمرور على المحلات التجاريه ومحلات الخضراوات والفاكهه والالتزام بالاسعار المعلنه.

وأسفرت اللجنة عن تحرير عدد 4 محاضر على النحو التالى تحرير عدد 2محضر عدم إعلان عن اسعار ،عدد 1 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص ، عدد (1) محضر حيازة سلع مستورده بدون فواتير.