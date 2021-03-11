شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثة أطباء «عزل العجمى» تصل مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد في الاسكندرية، طلب احاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن أزمة مستحقات الطواقم الطبية في مستشفى العجمى المركزي المخصص لفرز وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت «سوسن»، في طلبها، أن الفريق الطبى بالمستشفى يستغيثون بوزيرة الصحة للحصول على مستحقاتهم المالية، مطالبين بإلغاء القرار التعسفي الصادر من الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية بتخفيض الحوافز والمكافآت الشهرية.

وذكرت النائبة أن الفريق الطبى بالمستشفى مقيم ولم يغادر المستشفى منذ شهور عديدة لعلاج مصابي فيروس كورونا.