شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يشدد على أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة الجديدة للمخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الإدارة المتكاملة لمنظومة النظافة بكافة مراحلها في المحافظات تهدف إلى ضمان إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في كافة القرى والمدن المصرية والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة المعنية والأجهزة المعنية الأخرى.

وأشار «شعراوي» إلى المتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمنظومة الجديدة للمخلفات، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة بعض خلايا المخلفات الخطرة في عدد من محافظات الجمهورية بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

وشدد شعراوي على أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في المنظومة الجديدة للمخلفات، مشيرا إلى أهمية دور أعضاء مجلس النواب والشيوخ في متابعة ورصد كافة التطورات الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة.