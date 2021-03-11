شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: نعمل على خلق الظروف الملائمة لحوار فلسطيني- إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن بلاده ستعمل على خلق الظروف الملائمة للحوار الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولتين بحسب الحدود المتفق عليها.

وتوقع وزير الخارجية الفرنسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من مصر والأردن وألمانيا، الاستمرار في المباحثات بشأن القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، منوها بأن العملية التفاوضية أمام عوامل جديدة ومنها الموقف الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من "مصر والأردن وفرنسا وألمانيا" وذلك فى إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.