شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدفع بـ 23 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات فى حريق مصنع العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 19 وفاة و21 مصابا فى حادث مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، مشيرة إلى أنه تم إخلاء الجثث والمصابين على مستشفيات الخانكة والسلام العام وبلبيس وشارك فى إسعاف الحالات 23 سيارة إسعاف .

وكانت محافظة المحافظة القليوبية قد أعلنت أن الوفيات بلغت 20 حالة، والإصابات 24 أكدت أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمبانى المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر المتوفين ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين موجها الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوفير أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.