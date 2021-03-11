شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير المدينة الجامعية للبنات بأسيوط بعد إخلائها تمهيدا لبدء التسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير الجارية بالمدينة الجامعية للطالبات، إثر إخلاء المدينة الجامعية للطالبات؛ تمهيدا لعودتهن فى الأسبوع القادم، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع الطالبات والعاملين بالمدينة الجامعية.

كما تفقد المدينة الجامعية للطلاب للاطمئنان على أحوال الطلاب، حيث التقى بعدد من الطلاب فى صلاة الظهر بمسجد المدينة، وذلك للتأكد من استقرار كافة الأمور المعيشية والتغذية الخاصة بالطلاب، وأكد أن صحة الطلاب وسلامتهم هى أولوية إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وشدد على ضرورة تنظيف وتعقيم المباني والمطبخ وأدوات الطبخ بشكل دوري حفاظا على سلامة وصحة الجميع، كما استمع لعدد من الطلاب، فيما يخص بعض الصعوبات التي تواجه الطلاب ومقترحات حلها بالمدينة الجامعية للطلاب.

ورافقه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة والدكتور أحمد يوسف والدكتور وليد صابر بالمكتب الفني لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتورة إيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط وحسام مهران مدير المدن الجامعية للوجه القبلي والدكتورة عفاف عبد التواب مديرة المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وحنان عبد الحميد رئيسة الإسكان بالمدينة الجامعية للطالبات.