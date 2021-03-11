شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: 9.5 مليون التعداد الفعلى للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين فى الخارج والمسجل فى التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون وأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف: "إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه، أبناءنا بالخارج هم خير معبر وناقل لإنجازات الدولة المصرية، ولما يتم من إنجازات فى شتى المجالات داخل مصر".

وتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج :"لدينا قاعدة بيانات مؤمنة للعلماء والمصريين فى الخارج".