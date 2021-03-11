شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوافق على طلبات المجموعة الثانية للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على قبول طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الثانية على التوالي وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى، مناشداً المواطنين من مقدمى طلبات التصالح بسرعة إستيفاء المستندات المطلوبة لدى لجنة البت الفني حتى يمكن إنهاء التصالح وإعتماده .

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه خلال الفترة الماضية تم فحص ومعاينة 1737 طلب تصالح من خلال لجان البت الفني وذلك من إجمالي 19.5 ألف طلب تصالح تم تقديمه من المواطنين بمتحصلات مالية بلغت 71.5 مليون جنيه.